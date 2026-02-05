Jahre nach der Insolvenz: Ehemaliger Unternehmer aus Mittelsachsen wegen Betrugsvorwurf vor Gericht

Häuslebauer fühlen sich von ihm betrogen, doch der ehemalige Firmeninhaber streitet deren Vorwürfe ab. Für den Richter am Amtsgericht ist fragwürdig, wie hoch der Schaden tatsächlich ist.

Als Unternehmer ist der ehemalige Inhaber einer Firma bereits im Jahr 2022 gescheitert. Der in der Holzbau-Branche tätige Betrieb aus einem kleinen Ort in Mittelsachsen ging vor reichlich drei Jahren pleite. Nach der Insolvenz des Einzelunternehmens wechselte der ehemalige Chef den Beruf. Heute arbeitet der 45-Jährige nach eigenen Angaben mit...