Strittige Kundenrechnungen und unbezahlte Krankenkassenbeiträge: Ex-Firmenchef aus Mittelsachsen wegen Betrugs verurteilt

Flöha
Der 45-jährige Angeklagte widersprach den Betrugs-Vorwürfen. Doch Zeugenaussagen lieferten Anhaltspunkte. Nach drei Verhandlungstagen endete nun der Prozess.
Der ehemalige Inhaber einer Holzbau-Firma aus einem kleinen Ort in Mittelsachsen soll Kunden Leistungen in Rechnung gestellt haben, die er nicht vollständig erbracht hat. Für seine Mitarbeiter soll er zudem Beiträge an die Sozialversicherung nicht gezahlt haben. Das Amtsgericht in Chemnitz hat den Prozess am Donnerstag nach drei...
