Jetzt beginnt die große Baustelle: Bis Ende 2026 wird in Lichtenwalde gebuddelt

Die Kinder von der Kita „Lichtenwalder Zwerge“ können aufatmen: Startschuss für die Baustelle Frankenberger Straße im Niederwiesaer Ortsteil. Wie bleibt Schloss Lichtenwalde erreichbar?

Mit einem symbolischen Spatenstich sind am Dienstag die Bauarbeiten auf der Frankenberger Straße im Niederwiesaer Ortsteil Lichtenwalde gestartet. Es handelt sich um die Kreisstraße (K) 7704.