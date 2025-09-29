Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anna Silke Röder und Andreas Unglaub im Stück „Der Videobeweis“, das am Samstag Premiere in Augustusburg hatte.
Anna Silke Röder und Andreas Unglaub im Stück „Der Videobeweis“, das am Samstag Premiere in Augustusburg hatte. Bild: Ralph Röder
Anna Silke Röder und Andreas Unglaub im Stück „Der Videobeweis“, das am Samstag Premiere in Augustusburg hatte.
Anna Silke Röder und Andreas Unglaub im Stück „Der Videobeweis“, das am Samstag Premiere in Augustusburg hatte. Bild: Ralph Röder
Flöha
Kameraüberwachung am Küchentisch: Schlosstheater Augustusburg blickt in die Intimsphäre
Von Gerd Püschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Der Videobeweis“ von Sébastien Thiéry hat in Augustusburg eine umjubelte Premiere gefeiert. Das neue Stück im Schlosstheater ist so gefragt, dass es schon Zusatztermine gibt.

Ein in Liebesdingen höchst erfahrener Mensch formulierte vor einiger Zeit nach der fünften oder sechsten gescheiterten Beziehung, dass eine jede Ehe dem physikalisch unmöglichen Unterfangen gleiche, aus einem Blitz eine Dauerbeleuchtung zu machen. Wer das für eine unerhebliche Einzelmeinung hält, dem sei dringend ein Besuch des Theaterstücks...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
25.09.2025
4 min.
Wer hat wann die Webcam installiert? – Das Augustusburger Schlosstheater unter ständiger Beobachtung
Anna Silke Röder und Andreas Unglaub in dem neuen Stück „Der Videobeweis", das am Samstag Premiere im Schlosstheater hat.
In ihrem neuen Stück spielen Anna Silke Röder und Andreas Unglaub ein Paar, das sich mit Überwachung auseinandersetzen muss - brandaktuell und ein Stück zwischen Komödie und Absurdität.
Matthias Zwarg
11.08.2025
1 min.
Lügen und heimliche Videos: Schlosstheater Augustusburg bringt Komödie auf die Bühne
Anna Silke Röder und Andreas Unglaub sind Stammadresse für Theaterfreunde.
Zum Lachen in den Keller: Nach dem Sommer geht es im Theater auf der Augustusburg um einen Ehekrach mit Folgen.
Grit Baldauf
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
Mehr Artikel