Kartoffelernte zwischen Plattenbauten in Flöha: Die Hälfte der Knollen ist schon verkauft

Die Wohnungsgenossenschaft hat auf einer Abbruchfläche im Wohngebiet Sattelgut einen Kartoffelacker angelegt. Der ist aber nur das Vorspiel für ein anderes Anbauprojekt.

Die Wohnungsgenossenschaft Flöha und Umgebung hat am Freitagfrüh im Wohngebiet Sattelgut zum Ernteeinsatz gerufen: Gegen 7.30 Uhr haben etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Großvermieters damit begonnen, das Kartoffelfeld am Wohnblock Ernst-Schneller-Straße 9 bis 15 abzuernten. Landwirt Andreas Lange aus Gückelsberg, der im Frühjahr... Die Wohnungsgenossenschaft Flöha und Umgebung hat am Freitagfrüh im Wohngebiet Sattelgut zum Ernteeinsatz gerufen: Gegen 7.30 Uhr haben etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Großvermieters damit begonnen, das Kartoffelfeld am Wohnblock Ernst-Schneller-Straße 9 bis 15 abzuernten. Landwirt Andreas Lange aus Gückelsberg, der im Frühjahr...