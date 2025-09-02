Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Gustav-Haubold-Siedlung in Falkenau ist die bis Juli funktionierende Straßenbeleuchtung ausgefallen.
In der Gustav-Haubold-Siedlung in Falkenau ist die bis Juli funktionierende Straßenbeleuchtung ausgefallen.
Flöha
Kein Straßenlicht in Falkenau: Jetzt kommt der Messwagen
Redakteur
Von Matthias Behrend
Seit Anfang Juli ist die Straßenbeleuchtung in Falkenau ausgefallen. Bislang scheiterten alle Reparaturversuche.

In der Gustav-Haubold-Siedlung in Falkenau ist es weiterhin dunkel. Anfang Juli war in der Siedlung am Falkenauer Berg plötzlich die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Eine ortsansässiger Elektriker hat daraufhin im Auftrag der Stadt Flöha einen Schaden an einem Erdkabel festgestellt. Das kann zum Beispiel eine beschädigte Isolation sein - von...
Mehr Artikel