Kinder machen Zirkus in Leubsdorf

Statt Mathe und Deutsch steht diese Woche Akrobatik, Seiltanz und Jonglage auf dem Stundenplan der Leubsdorfer Grundschüler.

In der Grundschule Leubsdorf wird in dieser Woche nicht gerechnet und geschrieben. Die Schüler nehmen nämlich aktuell an einem Zirkusprojekt teil. Sie selbst sind Teil des sogenannten Mitmachzirkus und wollen am Donnerstag und Freitag vor Publikum auftreten. Damit die Vorstellung der kleinen Akrobaten, Fakire, orientalischen Tänzerinnen oder...