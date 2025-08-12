Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt

Flöha
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Nach sechs Jahrzehnten als eines der legendärsten und größten Schaustücke in der Miniaturwelt wird das betagte Modell der Augustusburg seinen Platz in der Schauanlage verlassen. In der nachgestalteten Kulisse des Schellenbergs mit Drahtseilbahn und Eisenbahntrasse im Zschopautal bei Erdmannsdorf ist der Standort des hölzernen...
