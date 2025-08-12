Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis. Bild: Christof Heyden
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis. Bild: Christof Heyden
Flöha
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?

Nach sechs Jahrzehnten als eines der legendärsten und größten Schaustücke in der Miniaturwelt wird das betagte Modell der Augustusburg seinen Platz in der Schauanlage verlassen. In der nachgestalteten Kulisse des Schellenbergs mit Drahtseilbahn und Eisenbahntrasse im Zschopautal bei Erdmannsdorf ist der Standort des hölzernen...
