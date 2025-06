Kleinhartmannsdorf: Feuerwehr zeigt, wie früher gelöscht wurde

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinhartmannsdorf feierte am Wochenende ihr 100-jährige Bestehen. Neben moderner Technik, waren auch historische Handdruckspritzen dabei. Kann man mit ihnen heute noch löschen?

Die Sporthalle samt Außengelände hatten die Mitglieder der Kleinhartmannsdorfer Feuerwehr am Wochenende in einen Erlebnisparcours verwandelt. Gefeiert wurde das 100-jährige Bestehen der Wehr. Knapp zwei Dutzend Einsatzfahrzeuge der Gemeinde Eppendorf samt Ortsteilen waren vorgerollt und gab den Besuchern einen Einblick in die Technik. Auch ein...