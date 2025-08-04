Kommentar zum Kunstbahnhof in Flöha: Bewährungsprobe bestanden!

Mehr als 13.000 Besucher haben sich die erste Ausstellung in der sanierten Bahnhof-Eingangshalle angeschaut. Das macht Mut und ist zugleich eine Aufgabe.

Der Kunstbahnhof Flöha hat seine erste Bewährungsprobe bestanden. 13.300 Besucher übertreffen wohl alle Erwartungen, zumal die Ausstellung „Verstrickungen" anfangs schon ein bisschen sperrig erschien. Aber viele Besucher haben sich an Details erfreut - den Porträts der Textilarbeiterinnen zum Beispiel. Viele waren auch einfach nur...