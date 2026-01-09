Kommentar zur Zukunft der Innenstadtbelebung in Augustusburg: Gute Nachrichten

Das Lehngericht soll auch ohne Fördergeld-Million ein Treffpunkt und Veranstaltungsort bleiben. Das wird der Augustusburger Stadtgesellschaft gut tun.

