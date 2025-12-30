Konzert am Kachelofen im alten Oederaner Bahnhof: Musikalischer Auftakt zum neuen Jahr

Flöha
Der Oederaner Bahnhof erstrahlt nach der Sanierung in neuem Glanz. In der Gaststätte „Die Schiene“ spielt die Folkband Holderfolk bei einer neuen Veranstaltungsreihe.
Wenn vor dem Fenster Schneeflocken wirbeln und der Wind ums Haus pfeift, ist es an einem warmen Kachelofen gemütlich. Ein solcher befindet sich in der ehemaligen Gaststätte „Die Schiene“ im alten Oederaner Bahnhof. Und genau diese Gaststätte hat Gosbert Amrhein, der jetzige Besitzer des Bahnhofsgebäudes, wiederbelebt. In loser Folge finden...
