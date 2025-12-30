MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Band Holderfolk spielt am Samstag in der „Schiene“ im alten Bahnhof in Oederan.
Die Band Holderfolk spielt am Samstag in der „Schiene“ im alten Bahnhof in Oederan. Bild: Andreas Werner
Die Band Holderfolk spielt am Samstag in der „Schiene“ im alten Bahnhof in Oederan.
Die Band Holderfolk spielt am Samstag in der „Schiene“ im alten Bahnhof in Oederan. Bild: Andreas Werner
Flöha
Konzert am Kachelofen im alten Oederaner Bahnhof: Musikalischer Auftakt zum neuen Jahr
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Oederaner Bahnhof erstrahlt nach der Sanierung in neuem Glanz. In der Gaststätte „Die Schiene“ spielt die Folkband Holderfolk bei einer neuen Veranstaltungsreihe.

Wenn vor dem Fenster Schneeflocken wirbeln und der Wind ums Haus pfeift, ist es an einem warmen Kachelofen gemütlich. Ein solcher befindet sich in der ehemaligen Gaststätte „Die Schiene“ im alten Oederaner Bahnhof. Und genau diese Gaststätte hat Gosbert Amrhein, der jetzige Besitzer des Bahnhofsgebäudes, wiederbelebt. In loser Folge finden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.12.2025
2 min.
Teich im Erzgebirge soll entschlammt werden: Was neben einer neuen Fontäne noch geplant ist
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen.
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Es geht um ein Projekt für mehrere hunderttausend Euro an einem zentralen Platz im Dorf.
Annett Honscha
20.08.2025
3 min.
Ein Abend voller Klänge und Geschichten: Die Band Holderfolk gastiert im Dorfmuseum Gahlenz
Die Band Holderfolk aus Freiberg bietet handgepflegte Ohrwürmer in Oederan.
In der Musikscheune in Oederan präsentiert Holderfolk aus Freiberg handgepflegte Ohrwürmer der Folkmusik. Welche Instrumente sorgen für besondere Klänge?
Marcel Schlenkrich
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
11:23 Uhr
4 min.
Jemen: Verteidigungsabkommen mit den Emiraten beendet
Die Separatisten des südlichen Übergangsrats (STC) werden von den Emiraten unterstützt. (Archivbild)
Im Kampf gegen die Huthi-Miliz im Jemen sind die Emirate und Saudi-Arabien eigentlich wichtige Verbündete. Doch nun eskaliert die Gewalt zwischen den Partnern überraschend schnell.
11:30 Uhr
4 min.
Worüber sich das Vogtland 2025 aufgeregt hat
Das Problem-WC am Oberen Bahnhof in Plauen.
Welche Aufreger und Possen haben im ablaufenden Jahr für Schlagzeilen gesorgt? „Freie Presse“ lässt die vergangenen Monate Revue passieren.
Tino Beyer
30.10.2025
3 min.
Handgemachte Musik und Poesie in Goßberg: Ein Abend gegen den Herbstblues
Die Band Holderfolk stellt in der Uni im Bauernhaus Goßberg ihre handgemachte Musik vor.
Mit dem Programm „Zauberhafte Weltsongs und Poesie“ in der Bauernuni in Goßberg trotzen die Schauspielerin Valeska Hegewald und die Hobbymusiker der Band Holderfolk dem grauen November.
Astrid Ring
Mehr Artikel