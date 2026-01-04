Kultur- und Kunstbahnhöfe in Mittelsachsen: Holderfolk begeistert beim Konzert am Kachelofen in Oederan

Die Band Holderfolk begeisterte am Samstagabend in der „Schiene“ im Alten Bahnhof Oederan. Gosbert Amrhein stand am Zapfhahn, seine Frau Ina kochte und begrüßte die rund 100 Gäste. Bild: Andy Scharf

Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Oederan ist zum Kulturbahnhof geworden. Bild: Andy Scharf

Gosbert Amrhein stand bei dem Konzert am Samstagabend hinter dem Tresen, seine Frau Ina kochte und räumte Gläser ab. Bild: Andy Scharf

Ina Amrhein (r.) begrüßte die Gäste in der „Schiene“ in Oederan. Bild: Andy Scharf

Die Band Holderfolk gastierte am Samstagabend in der „Schiene“ im Alten Bahnhof Oederan. Mitunter rauschten Züge vorbei. Bild: Andy Scharf

Die Band Holderfolk aus Freiberg und Langhennersdorf spielte bereits zum zweiten Mal im Alten Bahnhof Oederan – auch zur Hochzeit von Ina und Gosbert Amrhein. Bild: Andy Scharf

Petra und Roland Porstmann aus Oederan besuchen gern Veranstaltungen in der „Schiene“. Das nächste Konzert am Kachelofen gibt es am 28. Februar. Dann spielt das Duo Roter Mohn aus Dresden auf. Bild: Andy Scharf

