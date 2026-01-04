Kultur- und Kunstbahnhöfe in Mittelsachsen: Holderfolk begeistert beim Konzert am Kachelofen in Oederan

Flöha
Frühere Bahnhofsgebäude entwickeln sich in Mittelsachsen zu kulturellen Leuchttürmen. Wo einst Reisende warteten, erklingen heute Lieder, treffen sich Menschen und entstehen Ideen – auch in Oederan.
Ideen am Zug: Wo einst Fahrkarten über den Tresen gingen, wächst in Mittelsachsen eine neue Kulturlandschaft. Historische Bahnhöfe werden zu originellen Veranstaltungsorten.
