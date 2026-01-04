MENÜ
  Kultur- und Kunstbahnhöfe in Mittelsachsen: Holderfolk begeistert beim Konzert am Kachelofen in Oederan

Die Band Holderfolk begeisterte am Samstagabend in der „Schiene“ im Alten Bahnhof Oederan. Gosbert Amrhein stand am Zapfhahn, seine Frau Ina kochte und begrüßte die rund 100 Gäste.
Die Band Holderfolk begeisterte am Samstagabend in der „Schiene“ im Alten Bahnhof Oederan. Gosbert Amrhein stand am Zapfhahn, seine Frau Ina kochte und begrüßte die rund 100 Gäste. Bild: Andy Scharf
Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Oederan ist zum Kulturbahnhof geworden.
Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Oederan ist zum Kulturbahnhof geworden. Bild: Andy Scharf
Gosbert Amrhein stand bei dem Konzert am Samstagabend hinter dem Tresen, seine Frau Ina kochte und räumte Gläser ab.
Gosbert Amrhein stand bei dem Konzert am Samstagabend hinter dem Tresen, seine Frau Ina kochte und räumte Gläser ab. Bild: Andy Scharf
Ina Amrhein (r.) begrüßte die Gäste in der „Schiene“ in Oederan.
Ina Amrhein (r.) begrüßte die Gäste in der „Schiene“ in Oederan. Bild: Andy Scharf
Die Band Holderfolk gastierte am Samstagabend in der „Schiene“ im Alten Bahnhof Oederan. Mitunter rauschten Züge vorbei.
Die Band Holderfolk gastierte am Samstagabend in der „Schiene“ im Alten Bahnhof Oederan. Mitunter rauschten Züge vorbei. Bild: Andy Scharf
Die Band Holderfolk aus Freiberg und Langhennersdorf spielte bereits zum zweiten Mal im Alten Bahnhof Oederan – auch zur Hochzeit von Ina und Gosbert Amrhein.
Die Band Holderfolk aus Freiberg und Langhennersdorf spielte bereits zum zweiten Mal im Alten Bahnhof Oederan – auch zur Hochzeit von Ina und Gosbert Amrhein. Bild: Andy Scharf
Petra und Roland Porstmann aus Oederan besuchen gern Veranstaltungen in der „Schiene“. Das nächste Konzert am Kachelofen gibt es am 28. Februar. Dann spielt das Duo Roter Mohn aus Dresden auf.
Petra und Roland Porstmann aus Oederan besuchen gern Veranstaltungen in der „Schiene“. Das nächste Konzert am Kachelofen gibt es am 28. Februar. Dann spielt das Duo Roter Mohn aus Dresden auf. Bild: Andy Scharf
Im Kulturbahnhof in Leisnig finden verschiedene Veranstaltungen statt.
Im Kulturbahnhof in Leisnig finden verschiedene Veranstaltungen statt. Bild: Falk Bernhardt
Im Bahnhof Flöha soll eine neue Ausstellung laufen. Tagsüber führt der Weg zu den Bahnsteigen über die Halle.
Im Bahnhof Flöha soll eine neue Ausstellung laufen. Tagsüber führt der Weg zu den Bahnsteigen über die Halle. Bild: Knut Berger
Das Frankenberger Bahnhofsgebäude wurde zu einem Haus der Vereine.
Das Frankenberger Bahnhofsgebäude wurde zu einem Haus der Vereine. Bild: Falk Bernhardt
Von Heike Hubricht
Frühere Bahnhofsgebäude entwickeln sich in Mittelsachsen zu kulturellen Leuchttürmen. Wo einst Reisende warteten, erklingen heute Lieder, treffen sich Menschen und entstehen Ideen – auch in Oederan.

Ideen am Zug: Wo einst Fahrkarten über den Tresen gingen, wächst in Mittelsachsen eine neue Kulturlandschaft. Historische Bahnhöfe werden zu originellen Veranstaltungsorten.
