Konzert in Oederan: Die musikalischen Saiten der Zither

Birgit Weber und Tobias Duteloff musizieren am Samstag, 24. Mai, 19.30 Uhr in der Oederaner Volkskunstschule auf ungewöhnlichen Instrumenten.

Oederan.

Zu einem außergewöhnlichen Konzert lädt Oederan am Samstag, 24. Mai, 19.30 Uhr in die Volkskunstschule im ehemaligen Spital ein. Birgit Weber und Tobias Duteloff musizieren auf der Zither. Die Freiberger vertraten Sachsen zu den Internationalen Zithermusiktagen 2000 in Wasserburg/Inn, 2011 in Greiz und 2022 in Hof/Bayern. Sie unternahmen zahlreiche Konzertreisen in neun alte und neue Bundesländer und in die Schweiz und wirkten bei mehreren Fernsehsendungen des MDR und des Bayerischen Rundfunks mit. Im Konzert am Samstag werden neben bekannten Melodien aus Operette und Film auch Werke der Klassik und des Musicals erklingen. Auch traditionelle Musik soll dabei nicht zu kurz kommen, heißt es in der Ankündigung. (fp)