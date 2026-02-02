Krimi-Spektakel in Lichtenwalde: Wenn Colombo und Batman einen mysteriösen Fall aufklären

Noch laufen die Proben. Doch mitten im Karnevals-Spektakel des CCB vor den Toren von Chemnitz wird der Moderator entführt. Zwei Putzkräfte retten die Show in Niederwiesa. Wer steckt dahinter?

Die Spielidee der Lichtenwalder Karnevalisten in der Saison 2026 greift die legendären Samstagabendshows auf, die ganze Familienverbände zusammenführt. „Unser 2026er Motto lautet: Wo Show und Krimi sich vereinen, lässt der CCB die Sterne scheinen!“, gibt Intendant und CCB-Vereinschef Roland Lippert einen Einblick. „Es geschieht das... Die Spielidee der Lichtenwalder Karnevalisten in der Saison 2026 greift die legendären Samstagabendshows auf, die ganze Familienverbände zusammenführt. „Unser 2026er Motto lautet: Wo Show und Krimi sich vereinen, lässt der CCB die Sterne scheinen!“, gibt Intendant und CCB-Vereinschef Roland Lippert einen Einblick. „Es geschieht das...