Die Show beginnt, Rudi C. begrüßt die Gäste in Lichtenwalde. Bild: Christof Heyden
Die Show beginnt, Rudi C. begrüßt die Gäste in Lichtenwalde. Bild: Christof Heyden
Flöha
Unerhörter Entführungsfall „überschattet“ Faschingsschau in Lichtenwalde
Von Christof Heyden
Das närrische Treiben macht es möglich - ein Wiedersehen mit Stars des Fernsehens und Showgrößen aus West und Ost. Im Schlossgasthaus Lichtenwalde gibt es eine Reality-Crime-Show vom Feinsten.

Unglaublich: Der legendäre Starmoderator Rudi C. beehrte am Wochenende Lichtenwalde. Im Schlossgasthaus zelebrierte der namhafte Niederländer die Samstagabendshow des CCB, zumindest den Auftakt. Kaum war sein Evergreen unter den Jubelklängen des Publikums „Ich bin Showmaster von Beruf“ verklungen, nahm das ungeheuerliche Geschehen seinen...
