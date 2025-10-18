Kürbisfestival in Lichtenwalde - die besten Bilder

Flöha
„Manege frei“ heißt es am Wochenende im historischen Schlosspark. Artisten, Clowns und Akrobaten geben sich ein Stelldichein.
Das Kürbisfestival im Schlosspark Lichtenwalde wartet an diesem Wochenende jeweils von 10 bis 19 Uhr mit echten Artisten, Clowns und Akrobaten auf. Passend zum diesjährigen Motto „Zirkus“ sollen sie den Schlosspark in eine Freiluftmanege verwandeln. Die Besucher erwarten Vorführungen an verschiedenen Stellen im Park. Verschiedene Shows mit...
