Kult-Moped S 51 in Flöha gestohlen: Wo ist die Simson?

Flöha
Ein neues Jahr und der erste Schock: Ein Simson-Besitzer in Flöha verliert sein wertvolles Schmuckstück an dreiste Diebe.
Für einen Simson-Besitzer in Flöha hat das Jahr mit einer bösen Überraschung begonnen. In der Lessingstraße sind Unbekannte vermutlich in der Nacht zum ersten Januar-Wochenende in eine Garage eingebrochen, informierte die Polizeidirektion Chemnitz am 4. Januar. Der Einbruchsdiebstahl soll sich zwischen dem 2. Januar, 22.30 Uhr und dem 3....
