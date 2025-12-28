Kultautos Lada & Co: Zeitreise durch DDR-Geschichte jetzt im Erzgebirge

Der Lada 2103 und andere Auto-Raritäten laden in Hohenfichte bei Augustusburg zum Staunen ein. In der alten Baumwollspinnerei sind sie in einer viel beachteten Ausstellung im Originalzustand zu sehen.

Der Lada 2103 war für viele DDR-Bürger ein unerreichbarer Traum. Für den Kauf des Autos aus sowjetischer Produktion benötigte man entweder reichlich Geld oder unermessliche Geduld. Denn auf die Auslieferung mussten die Interessenten nach Abgabe der Bestellkarte viele Jahre warten. Auf dem Schwarzmarkt waren die Preise mehr als gepfeffert. Der Lada 2103 war für viele DDR-Bürger ein unerreichbarer Traum. Für den Kauf des Autos aus sowjetischer Produktion benötigte man entweder reichlich Geld oder unermessliche Geduld. Denn auf die Auslieferung mussten die Interessenten nach Abgabe der Bestellkarte viele Jahre warten. Auf dem Schwarzmarkt waren die Preise mehr als gepfeffert.