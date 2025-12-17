MENÜ
  • Zeitreise auf Schienen: Eine der größten Modellbahnanlagen Sachsens öffnet im Erzgebirge

Am Jahresende rollen auf der Modellbahnanlage in Hohenfichte wieder die Züge.
Am Jahresende rollen auf der Modellbahnanlage in Hohenfichte wieder die Züge.
Auf der Anlage sind rund 120 Züge auf Strecke.
Auf der Anlage sind rund 120 Züge auf Strecke.
Am Jahresende rollen auf der Modellbahnanlage in Hohenfichte wieder die Züge.
Am Jahresende rollen auf der Modellbahnanlage in Hohenfichte wieder die Züge. Bild: Knut Berger
Auf der Anlage sind rund 120 Züge auf Strecke.
Auf der Anlage sind rund 120 Züge auf Strecke. Bild: Knut Berger
Flöha
Zeitreise auf Schienen: Eine der größten Modellbahnanlagen Sachsens öffnet im Erzgebirge
Von Knut Berger
In der ehemaligen Baumwollspinnerei in Hohenfichte bei Augustusburg ist eine große Modellbahnanlage zu sehen. Auch in der Schau: 300 historische Fahrräder der Chemnitzer Traditionsfirma „Diamant“.

Durch Hohenfichte führt eine Bahnlinie Richtung Flöha oder Pockau-Lengefeld. Traditionell zu den Weihnachtsfeiertagen wird das Streckennetz in dem Leubsdorfer Ortsteil allerdings deutlich erweitert. Dann öffnet in einem Gebäude der ehemaligen Baumwollspinnerei am Ufer der Flöha eine der größten Modellbahnanlagen Sachsens ihre Türen.
