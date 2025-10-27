Kulturbahnhof in Flöha wird zum Kino mit Mega-Leinwand

Ab Freitag ist in der Eingangshalle des Bahnhofes in Flöha wieder eine Ausstellung der Kulturhauptstadt Chemnitz zu sehen. Diesmal steht das Handwerk im Mittelpunkt und es gibt bewegte Bilder.

Nach dem Erfolg des ersten Gastspiels der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz im Kunstbahnhof Flöha wird es eine zweite Ausstellung geben. Dafür wird sich die Eingangshalle des Bahnhofs in ein Kino verwandeln. Die gesamte hintere Stirnseite der Halle wird zur Leinwand, auf der eine Zusammenstellung mehrerer Kurzfilme gezeigt wird, die...