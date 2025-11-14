Kunnersdorf: Landkreis fordert Abriss einer Problem-Ruine

Das Wohnhaus direkt an der Talstraße verfällt schon länger. Teile des Daches sind eingebrochen. Doch jetzt geht es wohl ganz schnell.

Die Problemruine in Kunnersdorf kommt weg. Wie Peggy Hähnel von der Pressestelle des Landratsamtes Mittelsachsen mitteilt, werde das einsturzgefährdete Wohngebäude an der Talstraße (B 180) im Augustusburger Ortsteil Kunnersdorf bis Ende des Monats abgerissen. „Die Bauaufsicht des Landkreises Mittelsachsen hat gegenüber dem Eigentümer die...