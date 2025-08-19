Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Künstler Lichtblau aus Niederwiesa zeigt hier „Die Kunst der Konversation“.
Künstler Lichtblau aus Niederwiesa zeigt hier „Die Kunst der Konversation“. Bild: Lichtblau
Flöha
Kunst in der Röhre: Was von Lichtblau aus Niederwiesa noch in Chemnitz zu sehen ist
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Der Künstler Lichtblau aus Niederwiesa zeigt sich erneut kreativ. Mit dem Titel „Die Kunst der Konversation“ arbeitet er an einer neuen Werkgruppe. Das erste Objekt ist bereits im Glas.

Der Mann mit Hut – aber ohne Vornamen – ist weiterhin sehr kreativ. Künstler Lichtblau aus Niederwiesa arbeitet nach eigener Aussage, dem Wetter angepasst, „sommerlich entspannt“ an neuen Werken. Unter dem Titel: „Die Kunst der Konversation“ entsteht derzeit sogar eine neue Werkgruppe.
