Kurfürstin Anna zeigt, wo es in Augustusburg lang geht

Die Besucher von Augustusburg können sich jetzt besser orientieren. Denn in der mittelsächsischen Stadt sind ganz besondere Wegweiser aufgestellt worden.

Das Sprichwort ist lange bekannt, hat jedoch von seiner Aussagekraft nichts verloren: „Gut Ding will Weile haben" bedeutet laut einer Definition, dass Dinge von größerer Bedeutung nicht zügig entstehen. Vielmehr erfordert die Umsetzung dieser Ideen oft Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen.