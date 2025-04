Kuriose Situation zu Ostern: Wanderwege in Lichtenwalde sind frei, aber gesperrt

Wer an den Feiertagen unterhalb von Schloss Lichtenwalde spazieren geht, begibt sich nach offizieller Einschätzung in Gefahr. Eine gute Nachricht gibt es immerhin aus dem Schlosspark.

April im Zschopautal: Die Bäume sind hellgrün, der Waldboden mit Buschwindröschen bedeckt, die Zschopau glitzert in der Sonne. Doch der Frühlingsspaziergang wurde noch bis vor wenigen Tagen von querliegenden Bäumen erschwert - zumindest am Weg, der vom Wehr entlang der Zschopau führt, und am Schlosshang.