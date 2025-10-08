Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
So sehen die Hilfspakete für Kinder in Not aus: Zum Stadtfest Flöha haben Sindy Weise, Nikita, Frank Richter und Hartmut Reh ein Päckchen symbolisch gepackt. Bild: Christof Heyden
So sehen die Hilfspakete für Kinder in Not aus: Zum Stadtfest Flöha haben Sindy Weise, Nikita, Frank Richter und Hartmut Reh ein Päckchen symbolisch gepackt. Bild: Christof Heyden
Flöha
„Kuscheltiere sind der Knüller“: Flöhaer Kinder packen Geschenke für Kinder in Not
Von Christof Heyden
In diesen Herbsttagen startet eine von sozialem Engagement getragene Aktion. Die Adventgemeinde Flöha unterstützt die vom Bündnis Adra initiierte Hilfe.

„Zum 25. Mal heißt es 2025 Kinder helfen Kindern“, so Frank Richter, der hiesige Koordinator dieser Sammelaktion. „Auch wir wollen die bundesweite Aktion wieder unterstützten und würden uns freuen, eine so große Resonanz wie in zurückliegenden Jahren zu erfahren, als wir über 300 Geschenkpäckchen verschicken konnten.“
