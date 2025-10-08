„Kuscheltiere sind der Knüller“: Flöhaer Kinder packen Geschenke für Kinder in Not

In diesen Herbsttagen startet eine von sozialem Engagement getragene Aktion. Die Adventgemeinde Flöha unterstützt die vom Bündnis Adra initiierte Hilfe.

„Zum 25. Mal heißt es 2025 Kinder helfen Kindern“, so Frank Richter, der hiesige Koordinator dieser Sammelaktion. „Auch wir wollen die bundesweite Aktion wieder unterstützten und würden uns freuen, eine so große Resonanz wie in zurückliegenden Jahren zu erfahren, als wir über 300 Geschenkpäckchen verschicken konnten.“