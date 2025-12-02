Weihnachts-Brummi aus dem Erzgebirge ist voll gepackt mit Geschenken für Kinder in Osteuropa

Christen der Adventgemeinden engagieren sich für Kinder in Osteuropa. Nun rollt ein Lastzug nach Nordmazedonien: An Bord sind auch 265 Weihnachtspakete aus dem Altkreis Flöha.

Eine Geschenkefracht ist seit Wochenbeginn auf dem Weg nach Osteuropa. 1943 Päckchen, gepackt von Mädchen und Jungen und ihren Eltern, Kita-Gruppen und Klassen von Grund-, Ober- und Förderschulen sowie Gymnasien aus dem gesamten Erzgebirge sowie gemeinnützigen Initiativen sollen Kindern in Nordmazedonien zur Weihnachtszeit Freude bereiten.