  • Weihnachts-Brummi aus dem Erzgebirge ist voll gepackt mit Geschenken für Kinder in Osteuropa

Flöha
Weihnachts-Brummi aus dem Erzgebirge ist voll gepackt mit Geschenken für Kinder in Osteuropa
Von Christof Heyden
Christen der Adventgemeinden engagieren sich für Kinder in Osteuropa. Nun rollt ein Lastzug nach Nordmazedonien: An Bord sind auch 265 Weihnachtspakete aus dem Altkreis Flöha.

Eine Geschenkefracht ist seit Wochenbeginn auf dem Weg nach Osteuropa. 1943 Päckchen, gepackt von Mädchen und Jungen und ihren Eltern, Kita-Gruppen und Klassen von Grund-, Ober- und Förderschulen sowie Gymnasien aus dem gesamten Erzgebirge sowie gemeinnützigen Initiativen sollen Kindern in Nordmazedonien zur Weihnachtszeit Freude bereiten.
