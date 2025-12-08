Hilfsprojekt: Erzgebirger schicken Kuscheltiere, Schulmaterial und Süßigkeiten auf Reise

Zum 25. Mal engagieren sich Christen bundesweit für Kinder in Osteuropa. An der karitativen Hilfe beteiligen sich auch Erzgebirger. Nun rollt Fracht nach Nordmazedonien.

Der Weihnachtsbrummi ist gepackt. An Bord sind 1943 Päckchen von Mädchen, Jungen und deren Eltern aus Kita-Gruppen, Klassen von Grund-, Förderschulen und Gymnasien sowie gemeinnützigen Initiativen aus dem gesamten Erzgebirge. Über sechs Tonnen Fracht bringen diese Gaben auf die Waage. „Die Fracht wiegt umso mehr, wenn man bedenkt, dass...