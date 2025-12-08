Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Hilfsprojekt: Erzgebirger schicken Kuscheltiere, Schulmaterial und Süßigkeiten auf Reise

Wesley und Matthieu Cordes haben Frank Richter (v. l.) beim Entladen der Päckchen aus Flöha geholfen.
Wesley und Matthieu Cordes haben Frank Richter (v. l.) beim Entladen der Päckchen aus Flöha geholfen. Bild: Christof Heyden
Wesley und Matthieu Cordes haben Frank Richter (v. l.) beim Entladen der Päckchen aus Flöha geholfen.
Wesley und Matthieu Cordes haben Frank Richter (v. l.) beim Entladen der Päckchen aus Flöha geholfen. Bild: Christof Heyden
Annaberg
Hilfsprojekt: Erzgebirger schicken Kuscheltiere, Schulmaterial und Süßigkeiten auf Reise
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 25. Mal engagieren sich Christen bundesweit für Kinder in Osteuropa. An der karitativen Hilfe beteiligen sich auch Erzgebirger. Nun rollt Fracht nach Nordmazedonien.

Der Weihnachtsbrummi ist gepackt. An Bord sind 1943 Päckchen von Mädchen, Jungen und deren Eltern aus Kita-Gruppen, Klassen von Grund-, Förderschulen und Gymnasien sowie gemeinnützigen Initiativen aus dem gesamten Erzgebirge. Über sechs Tonnen Fracht bringen diese Gaben auf die Waage. „Die Fracht wiegt umso mehr, wenn man bedenkt, dass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
13.11.2025
3 min.
Spongebob und Buntstifte: Flöhaer Schüler bringen Freude nach Osteuropa
Die Mädchen und Jungen der Kita Falkenau packen Geschenke ein für Kinder in Not: Mirella, Bruno, Rosalie und Malou (v. l).
Ein bunter Mix aus Kuscheltieren und Kartenspielen wird im Pufendorf-Gymnasium Flöha liebevoll verpackt: Schüler und die Adventgemeinde helfen Kindern in Not.
Christof Heyden
02.12.2025
4 min.
Weihnachts-Brummi aus dem Erzgebirge ist voll gepackt mit Geschenken für Kinder in Osteuropa
Die Spenden aus Flöha werden in Ehrenfriedersdorf angenommen. Hartmut Reh entlädt.
Christen der Adventgemeinden engagieren sich für Kinder in Osteuropa. Nun rollt ein Lastzug nach Nordmazedonien: An Bord sind auch 265 Weihnachtspakete aus dem Altkreis Flöha.
Christof Heyden
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
Mehr Artikel