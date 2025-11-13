Spongebob und Buntstifte: Flöhaer Schüler bringen Freude nach Osteuropa

Ein bunter Mix aus Kuscheltieren und Kartenspielen wird im Pufendorf-Gymnasium Flöha liebevoll verpackt: Schüler und die Adventgemeinde helfen Kindern in Not.

Teddybär und Uno-Spiel, Spongebob und Buntstifte, Hygieneartikel und Süßigkeiten werden dieser Tage im Pufendorf-Gymnasium Flöha verpackt. Unterstützt von Lehrern und koordiniert vom Schülerrat, beteiligten sich von der fünften bis zwölften Klasse alle Jahrgänge. „Von der Adventgemeinde haben wir die Päckchen erhalten“, so Lehrerin...