Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Mädchen und Jungen der Kita Falkenau packen Geschenke ein für Kinder in Not: Mirella, Bruno, Rosalie und Malou (v. l).
Die Mädchen und Jungen der Kita Falkenau packen Geschenke ein für Kinder in Not: Mirella, Bruno, Rosalie und Malou (v. l). Bild: Christof Heyden
Die Schülersprecher des Gymnasiums Flöha packen stellvertretend für die Schule Päckchen.
Die Schülersprecher des Gymnasiums Flöha packen stellvertretend für die Schule Päckchen. Bild: Christof Heyden
Ein Teil des Inhalts eines Päckchens.
Ein Teil des Inhalts eines Päckchens. Bild: Christof Heyden
Die Mädchen und Jungen der Kita Falkenau packen Geschenke ein für Kinder in Not: Mirella, Bruno, Rosalie und Malou (v. l).
Die Mädchen und Jungen der Kita Falkenau packen Geschenke ein für Kinder in Not: Mirella, Bruno, Rosalie und Malou (v. l). Bild: Christof Heyden
Die Schülersprecher des Gymnasiums Flöha packen stellvertretend für die Schule Päckchen.
Die Schülersprecher des Gymnasiums Flöha packen stellvertretend für die Schule Päckchen. Bild: Christof Heyden
Ein Teil des Inhalts eines Päckchens.
Ein Teil des Inhalts eines Päckchens. Bild: Christof Heyden
Flöha
Spongebob und Buntstifte: Flöhaer Schüler bringen Freude nach Osteuropa
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein bunter Mix aus Kuscheltieren und Kartenspielen wird im Pufendorf-Gymnasium Flöha liebevoll verpackt: Schüler und die Adventgemeinde helfen Kindern in Not.

Teddybär und Uno-Spiel, Spongebob und Buntstifte, Hygieneartikel und Süßigkeiten werden dieser Tage im Pufendorf-Gymnasium Flöha verpackt. Unterstützt von Lehrern und koordiniert vom Schülerrat, beteiligten sich von der fünften bis zwölften Klasse alle Jahrgänge. „Von der Adventgemeinde haben wir die Päckchen erhalten“, so Lehrerin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Flöhaer feiern ihr 22. Straßenfest mit einem lachenden und einem weinenden Auge
Enrico Weiße versucht sein Glück an der Tombola beim Straßenfest in Flöha: Anika Mehlis (l.) und Kristin Flaxa halten Gewinne bereit.
Die Party an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Flöha war erneut ein Riesenerfolg. Warum soll sie 2026 umziehen?
Christof Heyden
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
08.10.2025
4 min.
„Kuscheltiere sind der Knüller“: Flöhaer Kinder packen Geschenke für Kinder in Not
So sehen die Hilfspakete für Kinder in Not aus: Zum Stadtfest Flöha haben Sindy Weise, Nikita, Frank Richter und Hartmut Reh ein Päckchen symbolisch gepackt.
In diesen Herbsttagen startet eine von sozialem Engagement getragene Aktion. Die Adventgemeinde Flöha unterstützt die vom Bündnis Adra initiierte Hilfe.
Christof Heyden
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
Mehr Artikel