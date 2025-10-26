Lamas, Kiwis und Liköre: Was der Naturmarkt „Landbumml“ in Niederwiesa zu bieten hat

Flöha
Die Besucher des großen Naturmarktes im Naturbad Niederwiesa hatten viel zum Staunen. Denn neben Vertrautem und Bekanntem gab es zum „Landbumml“ vor den Toren von Chemnitz auch Neues zu erleben.
In dem sechsjährigen Theo steckt womöglich der geborene Schmied. Zumindest über die nötige Kraft verfügt er bereits. Denn immer wieder lässt er den schweren Hammer auf den Amboss und das glühende Stück Eisen niedergehen, ohne dieser Tätigkeit müde zu werden. Neben ihm steht Ismael Käferstein, der dieses Handwerk einst ordentlich erlernt...
