Landratsamt zu Baumfällungen in Lichtenwalde: Besucher missachten Absperrungen

Flöha
Im Naturschutzgebiet unterhalb des Schlosses in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Landrat Sven Krüger hatte auf eine Verkehrssicherungspflicht verwiesen. Doch wird auch kontrolliert?
In Bezug auf kürzliche Baumfällungen im FFH-Gebiet „Zschopautal“ bei Lichtenwalde vertritt das Landratsamt Mittelsachsen eine zumindest eigenwillige Rechtsauffassung. Bei einem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet - so die ausführliche Bezeichnung - handelt es sich um ein Naturschutzgebiet von europäischem Rang. Trotzdem hatte die Kreisbehörde hier...
