Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Schlosshang in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Welche Gefahr war hier im Verzug?
Am Schlosshang in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Welche Gefahr war hier im Verzug? Bild: Jörg Schröber
Am Schlosshang in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Welche Gefahr war hier im Verzug?
Am Schlosshang in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Welche Gefahr war hier im Verzug? Bild: Jörg Schröber
Flöha
Landratsamt zu Baumfällungen in Lichtenwalde: Besucher missachten Absperrungen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Naturschutzgebiet unterhalb des Schlosses in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Landrat Sven Krüger hatte auf eine Verkehrssicherungspflicht verwiesen. Doch wird auch kontrolliert?

In Bezug auf kürzliche Baumfällungen im FFH-Gebiet „Zschopautal“ bei Lichtenwalde vertritt das Landratsamt Mittelsachsen eine zumindest eigenwillige Rechtsauffassung. Bei einem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet - so die ausführliche Bezeichnung - handelt es sich um ein Naturschutzgebiet von europäischem Rang. Trotzdem hatte die Kreisbehörde hier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
19.10.2025
4 min.
Lichtenwalde: Polizei stoppt Baumfällungen am Schlossberg
Am Schlosshang in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Der Nabu Sachsen spricht von illegaler Rodung.
Das Areal gehört zu einem europarechtlich geschützten Natura 2000-Gebiet. Darf hier die Säge angesetzt werden? Und welche Rolle spielt das Landratsamt Mittelsachsen dabei?
Steffen Jankowski
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
14.10.2025
3 min.
Jetzt beginnt die große Baustelle: Bis Ende 2026 wird in Lichtenwalde gebuddelt
Bislang gibt es keinen Fußweg an der Frankenberger Straße an der Kita Lichtenwalde.
Die Kinder von der Kita „Lichtenwalder Zwerge“ können aufatmen: Startschuss für die Baustelle Frankenberger Straße im Niederwiesaer Ortsteil. Wie bleibt Schloss Lichtenwalde erreichbar?
Ingolf Rosendahl, Grit Baldauf
Mehr Artikel