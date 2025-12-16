Laube in einer Kleingartenanlage in Augustusburg steht in Flammen

Flöha
Weshalb das Gebäude in Brand geraten ist, das ist noch ungeklärt. Was nun folgt.
Ein Feuer in einer Gartenlaube hat am Montag, 15. Dezember, im Augustusburger Ortsteil Kunnersdorf für Einsätze der Feuerwehr und von Polizeibeamten gesorgt, wie von der Polizeidirektion berichtet wurde. Die Rettungsleitstelle meldete den Brand in einer Kleingartenanlage am Brückenweg 14.40 Uhr an die Polizei. Die Feuerwehr konnte dann die...
