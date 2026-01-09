Lehngericht bleibt auch ohne Förder-Million ein Treffpunkt für große und kleine Augustusburger

Das große Innenstadt-Projekt „Kinder machen Augustusburg“ ist zu Ende. Welche Spuren hat es hinterlassen und wie geht es künftig weiter?

Manchmal lohnt es sich, mit einer Rückschau zu beginnen. Im April 2022 hat der Stadtrat in Augustusburg dem Projekt „Kinder machen Augustusburg“ zugestimmt. Konkret haben die Räte nach einer kontroversen Debatte und zwei Anläufen einer finanziellen Beteiligung der Stadt Augustusburg in Höhe von knapp 270.000 Euro mehrheitlich zugestimmt.... Manchmal lohnt es sich, mit einer Rückschau zu beginnen. Im April 2022 hat der Stadtrat in Augustusburg dem Projekt „Kinder machen Augustusburg“ zugestimmt. Konkret haben die Räte nach einer kontroversen Debatte und zwei Anläufen einer finanziellen Beteiligung der Stadt Augustusburg in Höhe von knapp 270.000 Euro mehrheitlich zugestimmt....