Letzte Chance für Fotoausstellung im Augustusburger Ortsteil Hennersdorf

Flöha
Am Sonntag endet die Jubiläumsausstellung der Augustusburger Fotofreunde im Werk- und Studienzentrum Hennersdorf.
Am Sonntag, 19. Oktober, besteht letztmals die Gelegenheit, die Jubiläumsausstellung der Augustusburger Fotofreunde zu besuchen. Im Werk- und Studienzentrum, Bahnhofstraße 18 im Ortsteil Hennersdorf, zeigen die 17 Mitglieder von 11 bis 18 Uhr insgesamt 51 beeindruckende Aufnahmen. Die Motive reichen von der Lotterlinde und Sonnenuntergängen...
