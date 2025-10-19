Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Flöha
Letzte Chance für Fotoausstellung im Augustusburger Ortsteil Hennersdorf
Von Claudia Dohle
Am Sonntag endet die Jubiläumsausstellung der Augustusburger Fotofreunde im Werk- und Studienzentrum Hennersdorf.

Am Sonntag, 19. Oktober, besteht letztmals die Gelegenheit, die Jubiläumsausstellung der Augustusburger Fotofreunde zu besuchen. Im Werk- und Studienzentrum, Bahnhofstraße 18 im Ortsteil Hennersdorf, zeigen die 17 Mitglieder von 11 bis 18 Uhr insgesamt 51 beeindruckende Aufnahmen. Die Motive reichen von der Lotterlinde und Sonnenuntergängen...
