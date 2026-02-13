Leubsdorf: Mann nach Fußballspiel verletzt – Zeugen gesucht

Flöha
Nach einem Fußballspiel in Leubsdorf soll ein Fan einen 19‑Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.
Nach einem Fußballspiel in Leubsdorf im November 2025 werden nun Zeugen zu einer Körperverletzung gesucht. Das teilte die Polizei mit. Nach dem Abpfiff der Partie der 2. Kreisliga zwischen SG Neuhausen und Hohenfichtener SV kam es in der Straße Zum Sportplatz zunächst zu einem Gerangel zwischen Spielern und Fans. Als ein 19‑jähriger Spieler...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.