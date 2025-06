Leubsdorf: Motorrad überschlägt sich nach Kurve

Der 22-jährige Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Leubsdorf.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Leubsdorf schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war mit seiner Suzuki laut Polizei am Pfingstmontag gegen 14.45 Uhr offenbar mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Der Motorradfahrer fuhr auf der K 7701 von Schellberg in Richtung Hohenfichte, informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag. Ausgangs einer Doppelkurve stürzte der Fahrer mit seiner Maschine. Das Motorrad rutschte in den linken Graben, kollidierte mit einem Leitpfosten und überschlug sich anschließend. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Biker ins Krankenhaus. Das Krad war laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Mit etwa 3000 Euro wurde der Gesamtsachschaden beziffert. (fp)