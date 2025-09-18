Leubsdorfer Handwerker- und Handarbeitsmarkt in Schellenberg

Flöha
Schiefer brechen, Kuchen essen, Kinder schminken oder Stricken lernen. Bereits zum vierten Mal laden handarbeitsbegeisterte Frauen aus Leubsdorf zu einem besonderen Treffen ein.
Und wieder haben die „Kreativen Wollmäuse“, eine Gruppe handarbeitsbegeisterter Frauen aus Leubsdorf ihre Strick- und Häkelnadeln in diesem Jahr fast zum Glühen gebracht. Denn die fleißigen Damen fertigten sämtliche Strick- und auch teils Häkelarbeiten für den Leubsdorfer Handwerker- und Handarbeitsmarkt, der nun zum vierten Mal in...
