Leuchtender Mond und Saturn: Ein himmlisches Spektakel in Flöha

Am Sonntag gibt es eine totale Mondfinsternis. Das Naturschauspiel kann auf der Minigolfanlage in Flöha unter fachkundiger Anleitung beobachtet werden.

Auf der Minigolfanlage am Auenstadion in Flöha werden an diesem Sonntag Sport, Geselligkeit und Astronomie verbunden. Wie Thomas Engel von der Abteilung Minigolf des TSV Flöha mitteilte, laden die Sportler in Kooperation mit dem Schulförderverein der Oberschule Flöha-Plaue gegen einen geringen Obolus ein, um ein gastronomisches Ereignis zu...