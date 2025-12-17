MENÜ
Bislang gibt es keinen Fußweg an der Kita in Lichtenwalde.
Bislang gibt es keinen Fußweg an der Kita in Lichtenwalde.
Flöha
Lichtenwalde: Ausbau der Kreisstraße liegt im Plan
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Geht alles gut, dann wird die Frankenberger Straße kurzfristig für eine Winterpause wieder freigegeben. Wie lange ist die Trasse dann befahrbar?

Die Kreisstraße 7704 wird seit Oktober von der Brücke am Angerbach und bis zur August-Bebel-Straße bis Ende 2026 in mehreren Abschnitten ausgebaut. Mit Fördermitteln des Freistaates werden rund 1,5 Millionen Euro im Ortsteil Lichtenwalde investiert. Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein gemeinsames Projekt des Landkreises, der Gemeinde, von...
Mehr Artikel