Lichtenwalde: Blinde Sopranistin begeistert Publikum in Schlosskapelle

Ihre Stimme ist leicht und doch eindringlich: Die blinde Sängerin Gerlinde Sämann hat das Publikum beim Konzert in der Schlosskapelle Lichtenwalde am Donnerstagabend in ihren Bann gezogen. Mit Pianist Christoph Hammer am Hammerclavier bot die 54-jährige Augsburgerin Lieder von Wolfgang Amadé Mozart und Joseph Haydn dar. Zudem erklangen Werke des...