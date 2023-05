Frühling im Park: Zum Summertime-Song schmecken im Schlosspark Lichtenwalde Eis und Torte

Das Schlossensemble Lichtenwalde an den Hängen des Zschopautals ist an den Pfingsttagen eine gefragte Adresse bei Feiertagsausflüglern. Bei idealen Wetterbedingungen herrscht vor allem in der Parkanlage mit ihren Wasserkünsten Hochbetrieb, wandeln Gäste entlang der farbenfrohen Bepflanzungen.