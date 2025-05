Lichtenwalde: Musikschüler verzaubern Publikum in der Orangerie

Einen musikalischen Frühjahrsgruß gab es in Lichtenwalde. 39 Musikschülerinnen und -schüler präsentierten ein breit gefächertes Programm. Warum ist das Konzert etwas Besonderes?

Mit einem musikalischen Frühlingsgruß haben am Sonntagnachmittag Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mittelsachsen gemeinsam mit ihren Lehrkräften das Publikum in der Orangerie des Schlosses Lichtenwalde verzaubert. Seit ungefähr 20 Jahren findet das beliebte Konzert in dem historischen Ambiente statt. Auch in diesem Jahr war die...