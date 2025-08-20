Linoldruck ist bis Ende November in Augustusburger Laden möglich

Selbermachen steht im Laden an der Unteren Schloßstraße 3 montags im Mittelpunkt. Das dazugehörige Experiment wurde verlängert.
Das Experiment „Stadt.Druck.Karte“ in Augustusburg geht in die Verlängerung. Das teilte Nadine Knödler vom Verein Auf weiter Flur mit. Bis Ende November können Interessierte im Ladengeschäft an der Unteren Schloßstraße 3 eigene Postkarten entwerfen und drucken – persönlichen Lieblingsorte, witzige Sprüche oder individuelle Motiven. Montags von 16 bis 19 Uhr öffnet die „Offene Linoldruckwerkstatt“ ihre Türen. „Hunderte Menschen haben bereits mitgemacht. Das zeigt, wie groß das Bedürfnis nach gemeinschaftlichem, künstlerischem Ausprobieren ist“, sagt Simone Illgen, Betreiberin der Linoldruckwerkstatt. Die fertigen Drucke werden auch in einer Ausstellung im Laden präsentiert. Das Angebot ist kostenfrei, um eine Materialspende wird gebeten. (kru)