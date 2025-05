Mächtige Pfeifen für die Augustusburger 360-Grad-Klangwelt

Mit einem Aufzug wurden rieisge Pfeifen in der Augustusburger Stadtkirche hochgezogen. Sie gehören zum neuen Orgelprojekt.

In der Augustusburger Stadtkirche St. Petri wird momentan mächtig gewerkelt. Zum einen finden Stuckreparaturen statt, zum anderen ist der Bau für die 360-Grad-Klangwelt in vollem Gange. Für das neue Orgelprojekt, welches zukünftig an sechs Standorten in der Kirche zu hören sein wird, wurden diese Woche riesige Basspfeifen mit einem Aufzug auf...