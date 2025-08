Magische Barocknacht auf Schloss Augustusburg: „Soirée der 1000 Kerzen“

Gleich vier Konzerte gab es am Wochenende in der Kirche auf Schloss Augustusburg. In einem 45-minütigem Programm erklang Barockmusik gespielt auf Cembalo und Oboe.

Pünktlich zum Augustusburger Musiksommer haben sich die Wolken verzogen und den Blick auf den Mond am Abendhimmel freigegeben. Die „Soirée der 1000 Kerzen" in der Kirche auf Schloss Augustusburg lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an. Die vier Konzerte waren so gut besucht, dass sich Wartereihen vor dem Einlass bildeten. Der Altar und...