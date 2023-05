Mann bei Auffahrunfall in Flöha schwer verletzt

Flöha.

Bei einem Auffahrunfall ist ein Mann auf der Augustusburger Straße in Flöha schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben vom Samstag wollte der 60-jährige Opelfahrer am späten Freitagnachmittag nach rechts in eine Einfahrt abbiegen. Ein VW, der hinter ihm fuhr, konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 89-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Der Opel-Fahrer zog sich hingegen schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt 20.000 Euro. (rori)