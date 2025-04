Matheasse der Region Flöha/Freiberg beim Wettkampf um die Siegerurkunden

Schüler und Schülerinnen der regionalen Oberschulen stellten beim Regionalentscheid ihre mathematischen Fähigkeiten unter Beweis. Für einige von ihnen geht es jetzt weiter zum Landesfinale.

Statt Würzfleisch oder Schnitzel liegen Stifte, Lineale und Notizblätter auf den Restauranttischen im Hotel am Kunnerstein in Augustusburg. Schülerinnen und Schüler aus der Region sitzen davor und hören gespannt zu, was Heidrun Peter erzählt. Die Lehrerin der Oberschule Niederwiesa eröffnet an diesem Morgen den regionalen Entscheid des...