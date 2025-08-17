Mit Bildergalerie: Glitzerglanz und Farbenspiel im Oederaner Stadtpark

Flöha
1400 Miniaturfiguren und 120 Modelle erstrahlten nach Sonnenuntergang zur Nacht im Klein-Erzgebirge. - Das sind die schönsten Fotos.
Einmal im Jahr erstrahlt die Miniwelt Klein-Erzgebirge farbenfroh im Mondenschein und lockt Nachtschwärmer zum Stell-Dich-Ein. Die stimmungsvolle Neuauflage des spätabendlichen Vergnügens in Oederan erlebte am Sonnabend eine spezielle Zeremonie: Vater August, der sächsische Landesvater, vollzog unter den Blicken hunderter schaulustiger...
