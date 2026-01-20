MENÜ
  • Mit dem Krankenwagen zur Trauerfeier: Rettungssanitäter in Flöha erfüllen Wunsch einer 82-Jährigen

Dank Sanitätern konnte die ältere Dame das Grab ihres Mannes besuchen.
Dank Sanitätern konnte die ältere Dame das Grab ihres Mannes besuchen. Bild: Johanniter-Unfall-Hilfe
Während der Trauerfeier auf dem Freiberger Zentralfriedhof.
Während der Trauerfeier auf dem Freiberger Zentralfriedhof. Bild: Johanniter-Unfall-Hilfe
Flöha
Mit dem Krankenwagen zur Trauerfeier: Rettungssanitäter in Flöha erfüllen Wunsch einer 82-Jährigen
Redakteur
Von Johanna Klix
Eigentlich wohnt die Dame in einem Pflegeheim. Dank ehrenamtlicher Sanitäter konnte sie doch noch Abschied von ihrem Ehemann nehmen.

Ein Krankenwagen auf einem Friedhof? Ein seltsamer Anblick. Doch genau so brachten in der vergangenen Woche Rettungssanitäter eine 82-jährige Frau vom Flöhaer Pflegeheim zur Trauerfeier für ihren Mann in Freiberg. Sven Nothnagel hat sie mit einem Kollegen auf ihrer Reise begleitet. „Ich arbeite seit 2011 bei den Johannitern“, sagt der...
