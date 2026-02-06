Der Start in die Winterferien: Hier ist Skifahren, Rodeln und Langlauf zwischen Flöha und Freiberg möglich

Raus aus der Schule, ab auf die Piste. Solange es das Wetter noch erlaubt, haben reichlich Skilifte geöffnet. Auch Loipen sind gespurt.

Skilift in Falkenau: Donnerstag und Freitag hatte der Skiclub die Piste vorerst geschlossen. „Wir wollen sie schonen, um am Samstag wieder starten zu können“, sagt Vorstandsmitglied Tilo Henkelmann. In den Ferien wollen sie täglich 15 Uhr öffnen – je nachdem, wie es personell möglich ist. Aktuelle Informationen stehen auf der Webseite.